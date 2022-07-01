В РФС допустили стадионы «Факела» и «Оренбурга» к РПЛ

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Комиссия Российского футбольного союза (РФС) одобрила проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах «Факела» и «Оренбурга».
В РФС допустили стадионы «Факела» и «Оренбурга» к РПЛ
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

Об этом сообщается на сайте союза.

16 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено принять в состав участников воронежский «Факел». По итогам сезона-2021/22 он вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую.

В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Оренбург» примет дома «Крылья Советов» 16 июля, а дебютный домашний матч «Факел» проведёт 30 июля со столичным «Динамо».

Ранее оренбургские фанатские организации объявили об отказе посещать матчи РПЛ в сезоне-2022/23 в связи с введением паспорта болельщика — Fan ID.

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