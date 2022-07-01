В РФС допустили стадионы «Факела» и «Оренбурга» к РПЛ
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
Об этом сообщается на сайте союза.
16 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено принять в состав участников воронежский «Факел». По итогам сезона-2021/22 он вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую.
В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Оренбург» примет дома «Крылья Советов» 16 июля, а дебютный домашний матч «Факел» проведёт 30 июля со столичным «Динамо».
Ранее оренбургские фанатские организации объявили об отказе посещать матчи РПЛ в сезоне-2022/23 в связи с введением паспорта болельщика — Fan ID.