В РФС допустили стадионы «Факела» и «Оренбурга» к РПЛ

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) одобрила проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах «Факела» и «Оренбурга».

Об этом сообщается на сайте союза.

16 июня на общем собрании клубов РПЛ было решено принять в состав участников воронежский «Факел». По итогам сезона-2021/22 он вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую.

В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Оренбург» примет дома «Крылья Советов» 16 июля, а дебютный домашний матч «Факел» проведёт 30 июля со столичным «Динамо».

Ранее оренбургские фанатские организации объявили об отказе посещать матчи РПЛ в сезоне-2022/23 в связи с введением паспорта болельщика — Fan ID.