Болельщики «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
- РИА Новости
«Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля», — говорится в заявлении фанатов.
Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее Ольга Смородская заявила, что не собирается оформлять Fan ID.