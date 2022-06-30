Болельщики «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

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Оренбургские фанатские организации объявили об отказе посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23 в связи с введением паспорта болельщика — Fan ID.
Болельщики «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • РИА Новости

«Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля», — говорится в заявлении фанатов.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Ольга Смородская заявила, что не собирается оформлять Fan ID. 

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