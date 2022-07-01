Алонсо допустил возвращение из «Атлетико Минейро» в «Краснодар»

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо высказался о возвращении в «Краснодар».

«Я поддерживаю связь с руководством и понимаю, что клуб заплатил за мой переход более €8 млн — это значительные инвестиции. Поэтому я не могу сказать, что моё возвращение в «Краснодар» невозможно, но и загадывать на будущее не могу», — цитирует Алонсо Superesportes.

Защитник присоединился к «Краснодару» в январе 2022 года, но не провёл ни одного матча за команду. Контракт 29-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

14 марта Алонсо перешёл в бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался по поводу своего будущего.