Матыцин назвал взвешенным решением избрание Поляковой в состав комиссии спортсменов FINA

Министр спорта Олег Матыцин высказался об избрании россиянки Марии Поляковой в состав комиссии спортсменов Международной федерации водных видов спорта (FINA).

«Всё чаще мы видим взвешенные решения международного спортивного сообщества в отношении российских спортсменов. Выбор Поляковой в комиссию спортсменов FINA — ещё одно подтверждение того, что Россия — важная часть международной спортивной семьи, и дискриминационные настроения лишь мешают совместной продуктивной работе по развитию спорта и продвижению его ценностей», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он напомнил, что Полякова — чемпионка Европы по прыжкам в воду. То, что она является действующей спортсменкой, позволит ей грамотно отстаивать интересы и приоритеты спортсменов в Международной федерации водных видов спорта.

Полякова 29 июня была избрана в состав комиссии спортсменов FINA. Россиянка вошла в состав комиссии от прыжков в воду.

Главой комиссии избрана четырёхкратная чемпионка мира на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка).

Полякова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

Ранее Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.





