Сальников: Рылов не стал оспаривать отстранение, потому что это его личное право

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) о дисквалификации, чтобы не давать повода для развития негативного сценария.

«Рылов не стал оспаривать санкции, потому что это его личное право. У каждого человека должно быть такое. Он не стал давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него. Свою позицию он выразил открыто, спокойно и честно. Это самое главное», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Рылов обрадовался решению FINA признать законным его участие в чемпионате России.