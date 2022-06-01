Сальников: Рылов не стал оспаривать отстранение, потому что это его личное право

Короткая ссылка
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) о дисквалификации, чтобы не давать повода для развития негативного сценария.
Сальников: Рылов не стал оспаривать отстранение, потому что это его личное право
  • РИА Новости

«Рылов не стал оспаривать санкции, потому что это его личное право. У каждого человека должно быть такое. Он не стал давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него. Свою позицию он выразил открыто, спокойно и честно. Это самое главное», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Рылов обрадовался решению FINA признать законным его участие в чемпионате России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить