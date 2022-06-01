Сальников: Рылов не стал оспаривать отстранение, потому что это его личное право
- РИА Новости
«Рылов не стал оспаривать санкции, потому что это его личное право. У каждого человека должно быть такое. Он не стал давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него. Свою позицию он выразил открыто, спокойно и честно. Это самое главное», — цитирует Сальникова РИА Новости.
Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Рылов обрадовался решению FINA признать законным его участие в чемпионате России.