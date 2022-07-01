ESPN: Дюрант потребовал обмен из «Бруклина»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант выразил желание этим летом покинуть «Бруклин Нетс».

33-летний нападающий запросил обмен из нью-йоркского клуба, сообщает в социальных сетях журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Контракт Дюранта с «Нетс» истекает в 2026 году.

Форвард является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и трёхкратным олимпийским чемпионом. За «Бруклин» он выступает с 2019 года.

«Нетс» в первом раунде плей-офф сезона-2021/22 проиграл «Бостон Селтикс» в серии со счётом 0-4.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и стал чемпионом НБА сезона-2021/22.