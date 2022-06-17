«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и стал чемпионом НБА сезона-2021/22
Игра состоялась в Бостоне и завершилась со счётом 90:103 в пользу «Уорриорз».
Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка и сделавший семь подборов.
В составе «Бостона» 34 балла и десять подборов в свой актив записал защитник Джейлен Браун.
Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл в серии (4-2) и стал чемпионом НБА.
Последний раз «Уорриорз» становился чемпионом в сезоне-2017/18, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4:0.
Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший заявил, что планирует приобрести один из клубов НБА.