«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и стал чемпионом НБА сезона-2021/22

«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Бостоне и завершилась со счётом 90:103 в пользу «Уорриорз».

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка и сделавший семь подборов.

В составе «Бостона» 34 балла и десять подборов в свой актив записал защитник Джейлен Браун.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл в серии (4-2) и стал чемпионом НБА.

Последний раз «Уорриорз» становился чемпионом в сезоне-2017/18, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4:0.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший заявил, что планирует приобрести один из клубов НБА.