Верховный суд отклонил заявление о банкротстве ФК ЦСКА

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Верховный суд России на стал признавать банкротом московский футбольный клуб ЦСКА.
Верховный суд отклонил заявление о банкротстве ФК ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Заявление ООО «Бета», правопреемника ООО «Ф-Групп», признать банкротом ЦСКА, отклонено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело о банкротстве столичного клуба рассматривалось в инстанциях разного уровня с 2020 года. Позже представители компании подали жалобу в Верховный суд, сославшись на нарушение норм материального и процессуального права с просьбой отметить постановление Арбитражного суда Московского округа.

ЦСКА в сезоне-2021/22 занял в чемпионате России пятое место.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, когда состоится первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по рассмотрению иска РФС о недопуске российских команд к участию в международных соревнованиях.  





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