«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американцем Барфордом

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В краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань» сообщили, что продлили контракт с американским защитником Джейленом Барфордом.
«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американцем Барфордом
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Клуб из Краснодара активировал опцию в контракте и продлил соглашение ещё на один год, сообщает пресс-служба железнодорожников.

26-летний баскетболист перешел в «Локомотив-Кубань» в феврале 2022 года. В Единой лиге ВТБ он провел 19 матчей за клуб, в которых в среднем за игру набирал 12,8 очка, 3,5 подбора и 2,2 передачи.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА объявил о переходе сербского форварда Деяна Давидоваца.

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