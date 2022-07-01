Свищёв: включение Поляковой в комиссию спортсменов FINA является успехом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что включение россиянки Марии Поляковой в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA) является успехом.

«Появление представителя нашей страны в руководящих органах еще одной международной федерации - это безусловный успех с учетом нынешних обстоятельств. Уверен, что сейчас самое время не только для того, чтобы разбираться с внутренней ситуацией в отрасли, но и для того, чтобы обновлять и поддерживать контакты с международным сообществом», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его мнению, «рано или поздно истерия пройдёт», поэтому России необходимо быть к готовой к возврату в мировой спорт. Он подчеркнул, что важно, чтобы представители России в международных спортивных организациях сейчас работали с полной ответственностью и отдачей, отстаивая интересы отечественных спортсменов.

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова избрана в состав комиссии FINA. 25-летняя россиянка вошла в состав комиссии от прыжков в воду. Главой комиссии спортсменов избрана четырёхкратная чемпионка мира на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка).

Полякова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

Ранее Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.