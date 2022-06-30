Камоцци: моя благодарность «Спартаку» будет вечной
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Пришло время попрощаться. Это были трансформационные, яркие шесть лет, но также очень сложные. Я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России», — цитирует Камоцци РИА Новости.
Он также поприветствовал Евгения Мележикова, Дмитрия Платонова, сотрудников службы безопасности и попрощался с игроками, которых встретил и с которыми сотрудничал.
«Я прощаюсь с фанатами клуба и болельщиками. Моя благодарность клубу будет вечной», — добавил Камоцци.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему именно его кандидатура была выбрана на пост главного тренера команды.