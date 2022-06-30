Главный тренер «Спартака»: вижу Литвинова полузащитником

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, на какой позиции лучше играть Руслану Литвинову.
Главный тренер «Спартака»: вижу Литвинова полузащитником
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мне приятно иметь такого игрока в составе, он всегда работает и выкладывается на тренировках на сто процентов. Что касается моего видения, я его вижу в полузащите. Он хорош в прессинге и делает хорошие диагональные передачи», — рассказал Абаскаль.

Он также подчеркнул, что если Литвинов будет играть центрального защитника, то может потерять качество игры. По его словам, в клубе определяются с позицией Литвинова.

Ранее Абаскаль ответил на вопрос, почему именно его кандидатура была выбрана на пост главного тренера команды.

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