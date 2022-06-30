Главный тренер «Спартака»: для молодёжи от 16 до 21 года очень важна игровая практика

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что молодым футболистам необходима игровая практика.
Главный тренер «Спартака»: для молодёжи от 16 до 21 года очень важна игровая практика
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сейчас мы находимся на стадии оценивания футболистов, кто в составе. Не принимаю решения, пока сам лично их не увижу и не потренирую. Для молодёжи от 16 до 21 года очень важна игровая практика», — рассказал Абаскаль.

Он также подчеркнул, что можно продуктивно тренироваться, но без игровой практики молодёжь с меньшим количеством тренировок будет выглядеть сильнее.

«Если они примут решение пойти в другой клуб, то будем обсуждать коллективно. Здесь также важна стабильность и последовательность. Нельзя оценивать по эпизодам на тренировках и по матчам. Нужно дать им шанс проявить себя», — добавил Абаскаль.

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