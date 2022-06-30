Главный тренер «Спартака»: для молодёжи от 16 до 21 года очень важна игровая практика

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что молодым футболистам необходима игровая практика.

«Сейчас мы находимся на стадии оценивания футболистов, кто в составе. Не принимаю решения, пока сам лично их не увижу и не потренирую. Для молодёжи от 16 до 21 года очень важна игровая практика», — рассказал Абаскаль.

Он также подчеркнул, что можно продуктивно тренироваться, но без игровой практики молодёжь с меньшим количеством тренировок будет выглядеть сильнее.

«Если они примут решение пойти в другой клуб, то будем обсуждать коллективно. Здесь также важна стабильность и последовательность. Нельзя оценивать по эпизодам на тренировках и по матчам. Нужно дать им шанс проявить себя», — добавил Абаскаль.