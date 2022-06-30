Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на сезон

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о целях команды на сезон-2022/23.

«Конечно, есть цели. Для меня это становиться лучше. Чтобы каждая тренировка была лучше предыдущей, побеждать в каждом матче. Сейчас я думаю о том, чтобы завтрашняя тренировка была лучше сегодняшней. Если ставить задачи в долгосрочной перспективе, то они будут всё дальше от нас. Задачи будут, но мы о них пока не говорим, потому что чемпионат ещё даже не начался. Чем выше ожидания, тем больнее потом, если не получится достигнуть цели», — рассказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль отказался комментировать ситуацию с Мозесом.