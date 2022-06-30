Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на сезон
- РИА Новости
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«Конечно, есть цели. Для меня это становиться лучше. Чтобы каждая тренировка была лучше предыдущей, побеждать в каждом матче. Сейчас я думаю о том, чтобы завтрашняя тренировка была лучше сегодняшней. Если ставить задачи в долгосрочной перспективе, то они будут всё дальше от нас. Задачи будут, но мы о них пока не говорим, потому что чемпионат ещё даже не начался. Чем выше ожидания, тем больнее потом, если не получится достигнуть цели», — рассказал Абаскаль.
Ранее Абаскаль отказался комментировать ситуацию с Мозесом.