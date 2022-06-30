«Чемпионат»: Геркус войдёт в руководство «Торпедо»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо».

«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Объявить о назначении Геркуса в «Торпедо» должны в ближайшее время», — сообщает «Чемпионат».

С 2016 по 2018 год Геркус занимал должность президента футбольного клуба «Локомотив».

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее в «Торпедо» обозначили задачи в РПЛ.