Источник: Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину»
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По информации Radio Bruno, итальянский специалист хочет сохранить игрока в мадридском клубе и делает всё возможное для этого.
Сербский форвард перешёл в королевский клуб в 2019 году. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2025-го. В составе команды Йович стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне.
По сообщениям СМИ, следующий сезон игрок проведёт в «Фиорентине» на правах аренды.
Ранее «Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала».