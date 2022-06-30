Источник: Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не собирается отпускать нападающего команды Луку Йовича в «Фиорентину».

По информации Radio Bruno, итальянский специалист хочет сохранить игрока в мадридском клубе и делает всё возможное для этого.

Сербский форвард перешёл в королевский клуб в 2019 году. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2025-го. В составе команды Йович стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

По сообщениям СМИ, следующий сезон игрок проведёт в «Фиорентине» на правах аренды.

Ранее «Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала».