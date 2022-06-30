Баста: спокойно отношусь к гегемонии «Зенита» в России

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я совершенно спокойно отношусь к гегемонии «Зенита» в российском футболе. Как болельщику ЦСКА, конечно, хотелось бы видеть наш великий клуб на первом месте», — цитирует Вакуленко «Матч ТВ».

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы кряду в межсезонье.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2021/22. ЦСКА финишировал на пятой позиции.

Ранее Владимир Федотов оценил перспективы Фёдора Чалова в ЦСКА.