Баста: спокойно отношусь к гегемонии «Зенита» в России

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Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Баста: спокойно отношусь к гегемонии «Зенита» в России
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

«Я совершенно спокойно отношусь к гегемонии «Зенита» в российском футболе. Как болельщику ЦСКА, конечно, хотелось бы видеть наш великий клуб на первом месте», — цитирует Вакуленко «Матч ТВ».

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы кряду в межсезонье. 

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2021/22. ЦСКА финишировал на пятой позиции.

Ранее Владимир Федотов оценил перспективы Фёдора Чалова в ЦСКА.

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