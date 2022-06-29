Россиянка Полякова избрана в состав комиссии спортсменов FINA

Стали известны результаты выборов на руководящие посты Международной федерации плавания (FINA).

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова избрана в состав комиссии FINA. Россиянка вошла в состав комиссии от прыжков в воду, сообщает пресс-служба федерации.

Главой комиссии спортсменов избрана четырёхкратная чемпионка мира на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка).

Полякова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

Ранее Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.