Россиянка Полякова избрана в состав комиссии спортсменов FINA

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Стали известны результаты выборов на руководящие посты Международной федерации плавания (FINA).
Россиянка Полякова избрана в состав комиссии спортсменов FINA
  • РИА Новости

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова избрана в состав комиссии FINA. Россиянка вошла в состав комиссии от прыжков в воду, сообщает пресс-служба федерации.

Главой комиссии спортсменов избрана четырёхкратная чемпионка мира на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка).

Полякова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

Ранее Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.

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