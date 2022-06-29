Макарова ответила на вопрос, готова ли Уильямс бросить вызов Швёнтек

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала возможную дуэль между Сереной Уильямс из США и полькой Игой Швёнтек.

«Швёнтек играет здорово и одерживает множество побед. Можно сказать, сейчас в женском теннисе идёт её эра. Посмотрим, насколько она получится продолжительной. Но, конечно, Серене бросить ей вызов будет непросто. По себе знаю, молодой сопернице сложно противостоять, даже когда 30. А Уильямс уже 40. У Иги просто более молодой организм и нет списка травм в пассиве. В силу возраста полька свежа и вынослива», — заявила Макарова RT.

Ранее Макарова высказалась о решении Серены Уильямс из США не завершать спортивную карьеру.