«Салават Юлаев» заключил контракт с канадским защитником Мёрфи

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Канадский защитник Райан Мёрфи стал игроком уфимского «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» заключил контракт с канадским защитником Мёрфи
  • AP

Бывший защитник «Нефтехимика» и минского «Динамо» заключил контракт с клубом из Башкирии на один год, сообщает пресс-служба команды.

29-летний игрок из Канады ранее выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо». Мёрфи провёл сезон-2021/22 в Национальной хоккейной лиге в «Детройт Ред Уингз» и в Американской хоккейной лиге в «Гранд-Рапидс Гриффинс». На его счету в 53 матчах 11 шайб и 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Латвии по хоккею Микс Индрашис стал игроком московского «Спартака».

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