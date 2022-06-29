Ридзик назвал самые коррумпированные виды спорта
- РИА Новости
«Те виды спорта и дисциплины, которые основываются на баллах, — самые коррумпированные и нечистые. Фигурное катание, например. Или гимнастика с нашими девушками», — цитирует Ридзика «Спорт-Экспресс».
По его словам, в этих видах спорта надо менять систему оценок. Он также предложил внедрять искусственный интеллект для оценки прыжков.
18-летняя Александра Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.
Ранее Ридзик прокомментировал слова сноубордиста Вика Уайлда об отношении к спортсменам в России.