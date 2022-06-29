Ридзик назвал самые коррумпированные виды спорта

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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в ски-кроссе Сергей Ридзик высказался о самых коррумпированных видах спорта.
Ридзик назвал самые коррумпированные виды спорта
  • РИА Новости

«Те виды спорта и дисциплины, которые основываются на баллах, — самые коррумпированные и нечистые. Фигурное катание, например. Или гимнастика с нашими девушками», — цитирует Ридзика «Спорт-Экспресс».

По его словам, в этих видах спорта надо менять систему оценок. Он также предложил внедрять искусственный интеллект для оценки прыжков.

18-летняя Александра Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

Ранее Ридзик прокомментировал слова сноубордиста Вика Уайлда об отношении к спортсменам в России.

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