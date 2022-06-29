Хачатурянц покинул исполком РФС
- РИА Новости
«РФС благодарит Ашота Рафаиловича за работу и желает успехов», — передаёт пресс-служба союза.
Он также перестал быть членом бюро исполкома организации.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги.
53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц планирует открыть свою футбольную академию.