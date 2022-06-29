Хачатурянц покинул исполком РФС

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц покинул исполком Российского футбольного союза (РФС) по собственному желанию.
Хачатурянц покинул исполком РФС
  • РИА Новости

«РФС благодарит Ашота Рафаиловича за работу и желает успехов», — передаёт пресс-служба союза.

Он также перестал быть членом бюро исполкома организации.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги.

53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц планирует открыть свою футбольную академию.

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