ЦСКА сообщил, что «Салернитана» выкупила трансфер Бохинена

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Московский ЦСКА объявил о переходе полузащитника Эмиля Бохинена в «Салернитану».
ЦСКА сообщил, что «Салернитана» выкупила трансфер Бохинена
  • РИА Новости

«Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А, была прописана в арендном соглашении норвежского полузащитника», — передаёт пресс-служба ЦСКА.

Эмиль перешёл в «Салернитану» в зимнее трансферное окно. Бохинен сыграл 11 матчей, отдал одну голевую передачу и помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

За красно-синих норвежский футболист сыграл 14 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу.

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