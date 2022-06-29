В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков двух команд в таблице
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На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте Серии А. «Золотой матч» будет проведён, если две первые команды наберут одинаковое количество очков в таблице. В игре не будет предусмотрен овертайм, после 90 минут основного времени при ничейном счёте клубы перейдут к серии пенальти.
«Золотой матч» будет действовать только для определения победителя чемпионата Испании.
Напомним, что действующим чемпионом Серии А является «Милна».
Ранее Ромелу Лукаку прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером».