Финал второго сезона Hardcore FC собрал рекордную онлайн-аудиторию на RUTUBE

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Эксклюзивная прямая трансляция финала второго сезона Hardcore FC из «ЦСКА Арены» набрала рекордные 800 тыс. просмотров на RUTUBE.
Финал второго сезона Hardcore FC собрал рекордную онлайн-аудиторию на RUTUBE
  • РИА Новости

Комментировали данное событие Дмитрий Губерниев и Алексей Сафонов.

Количество пользователей, которые смотрели трансляцию финала второго сезона, составило более 800 тыс. (в течение 3,5 часов). Пиковое число одновременных просмотров превысило 120 тыс. человек.

Сервис RUTUBE в последние месяцы показывает стабильный рост. В марте число посетителей платформы составило 21,1 млн, а в апреле — 24,3 млн. Количество вовлеченных пользователей выросло с 17 млн в январе-феврале до 25 млн в апреле.

Онлайн-трансляция Hardcore FC из «ЦСКА Арены» стала рекордной по числу одновременных просмотров на RUTUBE за всю историю существования сервиса.

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