«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче
- РИА Новости
Встреча прошла в Казани в формате трёх таймов по 45 минут и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.
В составе казанцев мячи забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов.
«Рубин» в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрал 29 очков и вылетел в ФНЛ.
«Крылья Советов» расположились на восьмом месте и набрали 41 очко.
Ранее «Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче.