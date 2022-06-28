«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

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Казанский «Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче в рамках летнего тренировочного сбора.
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче
  • РИА Новости

Встреча прошла в Казани в формате трёх таймов по 45 минут и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

В составе казанцев мячи забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов.

«Рубин» в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрал 29 очков и вылетел в ФНЛ.

«Крылья Советов» расположились на восьмом месте и набрали 41 очко.

Ранее «Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче.

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