Источик: МЮ близок к согласованию трансфера де Йонга из «Барселоны» за €85 млн

«Манчестер Юнайтед» почти согласовал переход полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны».

Ожидается, что плата составит €65 млн плюс дополнительные выплаты, которые доведут общую сумму сделки до €85 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter-аккаунте.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по де Йонгу.