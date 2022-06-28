Терюшков — о просмотре Большакова: ждём обратной реакции ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о просмотре защитника подмосковного клуба Кирилла Большакова в ЦСКА.

«Если Кирилл на просмотре, то какие-то переговоры, безусловно, есть. Ждём обратной реакции армейского клуба. Сейчас Кирилл проходит сборы с армейцами», — цитируете Терюшкова Sport24.

22-летний футболист имеет гражданство России, но является уроженцем Украины. Права на футболиста принадлежат «Химкам», минувший сезон он провёл в «Олимпе-Долгопрудном» и «Кубани» в аренде.

Ранее Терюшков назвал позиции, которые подмосковный клуб планирует усилить в летнее трансферное окно.