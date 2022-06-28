«Матч ТВ»: «Ахмат» подпишет лучшего бомбардира ФНЛ-2
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По информации «Матч ТВ», соглашение будет заключено после того, как футболист пройдёт углублённое медобследование.
Напомним, что Олейников стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2 по итогам сезона-2021/22. Он забил 23 гола и сделал 16 передач в 30 матчах. Полузащитник является воспитанником ЦСКА.
СМИ сообщали, что «Ахмат» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Гамидом Агаларовым из «Уфы».
Ранее Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в «Ахмат».