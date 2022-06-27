Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в «Ахмат»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможную информацию о переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».
Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в «Ахмат»
  • РИА Новости

«Слухи не комментирую, сейчас ходит много разговоров. Переговоры могут идти с разными клубами, но пока что рано говорить о том, близок ли Агаларов к переходу или нет», — цитирует Газизова РИА Новости.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» является фаворитом в борьбе за Агаларова.

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