Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможную информацию о переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Слухи не комментирую, сейчас ходит много разговоров. Переговоры могут идти с разными клубами, но пока что рано говорить о том, близок ли Агаларов к переходу или нет», — цитирует Газизова РИА Новости.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» является фаворитом в борьбе за Агаларова.