Президент «Атлетико» Сересо подтвердил предстоящий трансфер Витселя
«У нас уже есть Витсель, практически всё готово. Придётся подождать несколько дней или недель до официального объявления, и дело сделано», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.
В СМИ сообщали, что 33-летний бельгийский футболист готов присоединиться к испанской команде, подписав однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.
Витсель выступал за «Боруссию» с 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 40 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Бавария» отклонила второе предложение «Барселоны» по форварду Роберту Левандовски.