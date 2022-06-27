Президент «Атлетико» Сересо подтвердил предстоящий трансфер Витселя

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Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что бельгийский полузащитник Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.

«У нас уже есть Витсель, практически всё готово. Придётся подождать несколько дней или недель до официального объявления, и дело сделано», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

В СМИ сообщали, что 33-летний бельгийский футболист готов присоединиться к испанской команде, подписав однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Витсель выступал за «Боруссию» с 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 40 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отклонила второе предложение «Барселоны» по форварду Роберту Левандовски.

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