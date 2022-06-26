Кавазашвили высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход с поста президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
Кавазашвили высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
  • РИА Новости

«Хачатурянцу в своё время предложили пост главы РПЛ. Видимо, тогда он понял, что может усидеть на двух стульях, будет заниматься делом, которым, как он считает, владеет в совершенстве. Но мы видим то, что видим», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что удивлён решением Хачатурянца покинуть пост президента организации.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Колосков назвал возможный уход Хачатурянца серьёзной потерей для РПЛ.

 

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