Колосков назвал возможный уход Хачатурянца серьёзной потерей для РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об информации, что Ашот Хачатурянц может покинуть пост президента РПЛ.

«Считаю, что уход Ашота Рафаиловича будет серьёзной потерей для РПЛ, потому что у него высокий организаторский потенциал, у него сложились хорошие отношения с клубами и с руководством российского футбола, его признают руководители на местах регионального уровня», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у Хачатурянца были правильные инициативы в период подготовки к собранию, где он выдвигался в качестве президента РПЛ. По его словам, данные инициативы нужно реализовывать, но для этого нужно время.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ.