Колосков назвал возможный уход Хачатурянца серьёзной потерей для РПЛ
- РИА Новости
«Считаю, что уход Ашота Рафаиловича будет серьёзной потерей для РПЛ, потому что у него высокий организаторский потенциал, у него сложились хорошие отношения с клубами и с руководством российского футбола, его признают руководители на местах регионального уровня», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что у Хачатурянца были правильные инициативы в период подготовки к собранию, где он выдвигался в качестве президента РПЛ. По его словам, данные инициативы нужно реализовывать, но для этого нужно время.
53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ.