Колосков назвал возможный уход Хачатурянца серьёзной потерей для РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об информации, что Ашот Хачатурянц может покинуть пост президента РПЛ.
Колосков назвал возможный уход Хачатурянца серьёзной потерей для РПЛ
  • РИА Новости

«Считаю, что уход Ашота Рафаиловича будет серьёзной потерей для РПЛ, потому что у него высокий организаторский потенциал, у него сложились хорошие отношения с клубами и с руководством российского футбола, его признают руководители на местах регионального уровня», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у Хачатурянца были правильные инициативы в период подготовки к собранию, где он выдвигался в качестве президента РПЛ. По его словам, данные инициативы нужно реализовывать, но для этого нужно время.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ.

 

 

 

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