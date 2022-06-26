В IJF прокомментировали допуск российских дзюдоистов к международным турнирам

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Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску высказался о решении организации допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
В IJF прокомментировали допуск российских дзюдоистов к международным турнирам
  • РИА Новости

«В первую очередь дзюдо — вне политики. Результат, который показала эта команда в Улан-Баторе, очень сильный», — цитирует Маринеску «Матч ТВ».

По его мнению, сборная России показала высокий уровень технической, физической и умственной подготовки, и ему бы хотелось увидеть то же самое от неё на чемпионате мира 2022 года в Ташкенте.

«Также важен позитив, надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира», — добавил глава IJF.

Россия выиграла медальный зачёт на турнире в Монголии. Отечественные спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что Инал Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.

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