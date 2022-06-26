Панарин: жаль, что Олимпиада теряет свою значимость в мире

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о будущем Олимпийских игр.
Панарин: жаль, что Олимпиада теряет свою значимость в мире
  • AP

«Жалко, что Олимпийские игры теряют свою значимость в мире. Спорт превращается только в бизнес, а спортсмены потихоньку становятся бизнесменами. Это печально для нашего ремесла. Надо задуматься о продукте, который мы даём», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Панарин в составе сборной России становился серебряным призёром ЧМ-2015, а также выигрывал бронзу на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах. При этом на Олимпиаде Артемий никогда не выступал.

Ранее Панарин признался, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством.

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