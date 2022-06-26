Панарин признался, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что перестал использовать соцсети и перешёл к кнопочному телефону из-за обсессивно-компульсивного расстройства.

«Как фляга брызгать начинает. У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился, раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в команде жалуются на его отсутствие в общих чатах. Кроме того, российский хоккеист признался, что одноклубник Райан Ривз пообещал ему купить телефон в ближайшее время, так как Артемий всегда просит у него позвонить жене.

«В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит», — добавил Панарин.

В минувшем сезоне россиянин провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 очка (16 голов + 28 передач). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью ассистами.

Ранее Панарин поздравил российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина с выигрышем «Везина Трофи».