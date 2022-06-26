Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса, которого исключили из состава сборной Польши

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Бывший наставник «Легии» Александр Вукович прокомментировал ситуацию с исключением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса из состава сборной Польши.
Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса, которого исключили из состава сборной Польши
  • Gettyimages.ru

«Подобная ситуация вызывает у меня недоумение. Людям, критикующим Мацея за его решение, я бы посоветовал рассуждать здраво. Не каждый человек из России плохой и рад сложившейся ситуации. Думаю, что Рыбус тоже», — цитирует Вуковича Sport.pl.

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее тренер сборной Польши не исключил, что Рыбус может вернуться в национальную команду.

 

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