Тренер сборной Польши не исключил, что Рыбус может вернуться в национальную команду

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич не исключил, что защитник «Спартака» Мацей Рыбус может вернуться в национальную команду.
Тренер сборной Польши не исключил, что Рыбус может вернуться в национальную команду
  • Gettyimages.ru
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«Не выгоняю его из сборной. Сейчас тренер я, а, может быть, через минуту придёт другой специалист. Возможно, через год нормализуется всё и Рыбус вернётся в национальную команду. Этого нельзя исключать», — приводит слова Михневича Sport.pl.

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее бывший польский футболист, вице-президент УЕФА Збигнев Бонек отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

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