Легенда польского футбола поддержал Рыбуса, которого исключили из сборной

Бывший польский футболист, вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Сегодня сделать такой жест было легко, учитывая роль Рыбуса в сборной. Можно по-разному анализировать дело и приходить к разным выводам, но сейчас это выглядит так: кто громче кричит, тот и прав», — цитирует Бонека Sport.pl.

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее Игнатьев назвал вопиющей несправедливостью решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.