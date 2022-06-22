Легенда польского футбола поддержал Рыбуса, которого исключили из сборной
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«Сегодня сделать такой жест было легко, учитывая роль Рыбуса в сборной. Можно по-разному анализировать дело и приходить к разным выводам, но сейчас это выглядит так: кто громче кричит, тот и прав», — цитирует Бонека Sport.pl.
Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.
Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее Игнатьев назвал вопиющей несправедливостью решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.