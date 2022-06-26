«Сочи» подписал трёх футболистов «Твери» 

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Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе из «Твери» полузащитников Кирилла Ушатова, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового.
«Сочи» подписал трёх футболистов «Твери» 
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте сочинского клуба.

Все эти игроки выступали в ФНЛ-2 за «Тверь» под руководством нового главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

«Футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с «Зенитом», — говорится в заявлении южан.

В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что нападающий Владислав Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей.

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