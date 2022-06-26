«Сочи» подписал трёх футболистов «Твери»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте сочинского клуба.
Все эти игроки выступали в ФНЛ-2 за «Тверь» под руководством нового главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина.
«Футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с «Зенитом», — говорится в заявлении южан.
В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что нападающий Владислав Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей.