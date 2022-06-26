«Оренбург» возьмёт в аренду хавбека «Спартака» Оганесяна

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перейдёт в оренбургский клуб.
«Оренбург» возьмёт в аренду хавбека «Спартака» Оганесяна
  • РИА Новости

«Остались нюансы, но всё хорошо — Степан Оганесян перейдёт в «Оренбург» на правах аренды», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Оганесян выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее «Оренбург» продлил контракт с защитником Ренато Гойковичем.

 

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