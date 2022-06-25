«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче в серии пенальти

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Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле нанёс поражение «Сочи» по пенальти в товарищеском матче.

Основное время игры, которая прошла на поле стадиона «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита», завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита».

В игровое время мяч в составе «Зенита» забил Зелимхан Бакаев (73-я минута). У «Сочи» отличился Георгий Мелкадзе (75-я).

В первом матче товарищеского турнира «Зенит» также в серии пенальти победил «Пари НН».

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