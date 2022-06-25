Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимает «Сочи» в товарищеском матче.

Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Зенит». Бывший полузащитник московского «Спартака» отличился на 73-й минуте. Через несколько минут мяч забил футболист «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Счёт в матче — 1:1. Игра проходит на поле стадиона «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита».

Контракт с Бакаевым подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под номером 17.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».