Бакаев забил дебютный гол за «Зенит»

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Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимает «Сочи» в товарищеском матче.
Бакаев забил дебютный гол за «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Михаил Киреев

Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Зенит». Бывший полузащитник московского «Спартака» отличился на 73-й минуте. Через несколько минут мяч забил футболист «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Счёт в матче — 1:1. Игра проходит на поле стадиона «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита».

Контракт с Бакаевым подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под номером 17.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».

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