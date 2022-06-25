Гендиректор «Сочи» — о возможном трансфере Кассьерры: слухи не комментирую

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможно трансфере колумбийского нападающего Матео Кассьерра в петербургский «Зенит».
Гендиректор «Сочи» — о возможном трансфере Кассьерры: слухи не комментирую
  • РИА Новости

«Слухи комментировать не хочу, придёт время — все всё узнают. Вероятность перехода Кассьерры в «Зенит» есть. Состоится ли он — время покажет», — цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что футболист в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

СМИ сообщали, что «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Кассьерры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к заключению соглашения с Кассьеррой.



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