Гендиректор «Сочи» — о возможном трансфере Кассьерры: слухи не комментирую

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможно трансфере колумбийского нападающего Матео Кассьерра в петербургский «Зенит».

«Слухи комментировать не хочу, придёт время — все всё узнают. Вероятность перехода Кассьерры в «Зенит» есть. Состоится ли он — время покажет», — цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что футболист в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

СМИ сообщали, что «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Кассьерры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к заключению соглашения с Кассьеррой.





