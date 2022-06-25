Источник: Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Бывший форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Главной лиге футбола (МЛС) в составе «Лос-Анджелеса».

32-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2023 года, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter. Отмечается, что в договоре будет прописана опция его возможного продления ещё на 18 месяцев.

1 июня Гарет Бэйл сообщил, что покидает мадридский «Реал». Он присоединился к «Реалу» в 2013 году. За всё время футболист провёл 258 матчей в составе сливочных, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес сообщил, что агент Бэйла предложил клубу услуги своего клиента.