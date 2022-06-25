Источник: Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Короткая ссылка
Бывший форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Главной лиге футбола (МЛС) в составе «Лос-Анджелеса».
Источник: Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
  • AP
  • © Alberto Saiz

32-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2023 года, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter. Отмечается, что в договоре будет прописана опция его возможного продления ещё на 18 месяцев.

1 июня Гарет Бэйл сообщил, что покидает мадридский «Реал». Он присоединился к «Реалу» в 2013 году. За всё время футболист провёл 258 матчей в составе сливочных, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес сообщил, что агент Бэйла предложил клубу услуги своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить