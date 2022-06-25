«Чемпионат»: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры

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«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер форварда Матео Кассьерры.
«Чемпионат»: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В ближайшее время 25-летний колумбиец должен согласовать личные условия с петербургским клубом и подписать контракт, приводит слова источника «Чемпионат».

Напомним, что футболист в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к заключению соглашения с «Сочи» о переходе нападающего Матео Кассьерры.

 

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