Гребнев: Умар Нурмагомедов способен нокаутировать Манесса

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о перспективах Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Нурмагомедов — молодой, ему некуда торопиться. Очень перспективный боец без слабых сторон — хорош как в стойке, так и в партере. Абсолютно универсальный спортсмен, каких мало. Мне кажется, в его случае гораздо правильнее не форсировать ход событий, а планомерно идти к титулу. Учитывая, что Хабиб имеет большой вес в UFC, после пяти-шести побед в доминирующем стиле Умар наверняка получит шанс побороться за пояс», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он также высказал мнение о будущем сопернике россиянина — Нэйте Манессе.

«Лично я не вижу, за счёт чего он может взять верх над Нурмагомедовым. Он высокий, но абсолютно не держит дистанцию. Мало движется и позволяет сопернику проходить на дистанцию, с которой по нему можно попасть. На мой взгляд, Умару можно и не прибегать к борьбе в этой схватке — он способен выиграть нокаутом в стойке. Но зачем рисковать? Думаю, ему не составит труда победить этого противника», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев заявил, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.