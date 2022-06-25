Фьюри объяснил, почему не хочет драться с Усиком

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос, почему не хочет драться с украинским боксёром Александром Усиком.

«Усик появился в этом поколении только один бой назад, так что вы не можете его учитывать. Сейчас его нельзя сравнивать. Когда ты будешь тяжеловесом 10—15 лет, вернись, и мы поговорим», — цитирует Фьюри Boxing247.

Напомним, что поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не потерпел поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол поднялся с 17-го на второе место в рейтинге боксёров портала BoxRec.