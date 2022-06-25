Боец Fedor Team Попов нокаутировал Силву на турнире MMA Серия-53

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Россиянин Олег Попов победил бразильца Антониу Силву в главном бою турнира ММА Серия-53.

Бой завершился во втором раунде после того, как Попов нокаутировал Силву. Таким образом, у россиянина 15 побед и одно поражение в карьере. У Силвы — 19 выигрышей и 14 проигрышей.

В соглавном событии вечера блогер Святослав Коваленко встретился с бойцом смешанных единоборств Сергеем Бобрышевым. Поединок был признан несостоявшимся. В первом раунде Коваленко бросил полотенце в угол. Несмотря на то, что рефери остановил бой, Бобрышев продолжил наносить удары.

Ранее Умар Нурмагомедов успешно прошёл взвешивание перед боем UFC.

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