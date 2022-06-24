Умар Нурмагомедов успешно прошёл взвешивание перед боем UFC

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Состоялось взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.
Умар Нурмагомедов успешно прошёл взвешивание перед боем UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов показал вес 61,7 кг, уложившись в допустимые рамки своей категории. Его соперник Нейт Манесс из США оказался на 0,5 кг легче.

Поединок в легчайшем дивизионе пройдёт 25 июня.

26-летний Нурмагомедову выиграл все 14 боев в MMA, в том числе два под эгидой UFC. На счету 30-летнего Манесса — 14 побед при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.

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