Умар Нурмагомедов успешно прошёл взвешивание перед боем UFC

Состоялось взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов показал вес 61,7 кг, уложившись в допустимые рамки своей категории. Его соперник Нейт Манесс из США оказался на 0,5 кг легче.

Поединок в легчайшем дивизионе пройдёт 25 июня.

26-летний Нурмагомедову выиграл все 14 боев в MMA, в том числе два под эгидой UFC. На счету 30-летнего Манесса — 14 побед при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.